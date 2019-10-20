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Гол Найнгголана принёс «Кальяри» победу в матче со СПАЛом

Гол Найнгголана принёс «Кальяри» победу в матче со СПАЛом
Футбол / Италия 0

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Кальяри» обыграл СПАЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэле Киффи. В качестве его ассистентов выступили Даниэле Биндони и Вито Мастродонато.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Раджа Найнгголан. Во втором тайме преимущество сардинского клуба увеличил Паоло Фараго.

«Кальяри», набрав 14 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (6) — на 18-м месте в таблице.

Также завершились ещё два матча 8-го тура. «Сампдория» и «Рома» не выявили победителя, завершив матч со счётом 0:0. «Удинезе» обыграл «Торино» (1:0). Единственный гол забил Стефано Окака Чука.

Италия - Серия А. 8-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Найнгголан – 9'   2:0 Фараго – 67'
Италия - Серия А. 8-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
Удаления: нет / Клюйверт – 86'
Италия - Серия А. 8-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Торино
Турин
1:0 Окака Чука – 42'
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