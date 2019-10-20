Игроки «Сочи» после матча с «Арсеналом» поблагодарили за поддержку 3 болельщиков

После выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» игроки «Сочи» поблагодарили болельщиков, которые их поддерживали во время встречи.

Интересно, что всего на трибунах стадиона «Арсенал», которые были выделены для фанатов гостевой команды, находилось всего три человека.

Игроки «Сочи» поблагодарили 3 болельщиков за поддержку в матче с «Арсеналом»

Матч между «Арсеналом» и «Сочи» завершился вничью со счётом 1:1. Автором первого гола во встрече стал полузащитник гостей Андрей Мостовой. У хозяев результативным ударом отметился хавбек Александр Ломовицкий, реализовавший пенальти. Примечательно, что всего в матче главный арбитр Виталий Мешков назначил три 11-метровых удара, все — в ворота «Сочи». Два пенальти отразил голкипер гостей Сослан Джанаев. Встречу «Сочи» завершал в меньшинстве после удаления Фёдора Кудряшова.