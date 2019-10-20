«Кёльн» разгромил «Падерборн» и покинул зону вылета

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» разгромил «Падерборн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Мануэль Грефе. В качестве его ассистентов выступили Доминик Шаль и Маркус Зинн.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Симон Теродде. На 59-й минуте преимущество «козлов» увеличил Луис Шауб, которому ассистировал Кингсли Шиндлер. В концовке встречи счёт до крупного довёл Себастиан Борнау с передачи Марселя Риссе.

«Кёльн», набрав семь очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата, покинув зону вылета. «Падерборн» (1) — на последнем, 18-м месте в таблице.

В 9-м туре «Кёльн» на выезде сыграет с «Майнцем». Матч состоится 25 октября.