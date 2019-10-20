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«Кёльн» разгромил «Падерборн» и покинул зону вылета

«Кёльн» разгромил «Падерборн» и покинул зону вылета
Футбол / Германия 0

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» разгромил «Падерборн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Мануэль Грефе. В качестве его ассистентов выступили Доминик Шаль и Маркус Зинн.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Симон Теродде. На 59-й минуте преимущество «козлов» увеличил Луис Шауб, которому ассистировал Кингсли Шиндлер. В концовке встречи счёт до крупного довёл Себастиан Борнау с передачи Марселя Риссе.

«Кёльн», набрав семь очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата, покинув зону вылета. «Падерборн» (1) — на последнем, 18-м месте в таблице.

В 9-м туре «Кёльн» на выезде сыграет с «Майнцем». Матч состоится 25 октября.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Теродде – 8'   2:0 Шауб – 59'   3:0 Борнау – 85'
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