«Кёльн» разгромил «Падерборн» и покинул зону вылета

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Кёльн» разгромил «Падерборн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Мануэль Грефе. В качестве его ассистентов выступили Доминик Шаль и Маркус Зинн.
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Симон Теродде. На 59-й минуте преимущество «козлов» увеличил Луис Шауб, которому ассистировал Кингсли Шиндлер. В концовке встречи счёт до крупного довёл Себастиан Борнау с передачи Марселя Риссе.
«Кёльн», набрав семь очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата, покинув зону вылета. «Падерборн» (1) — на последнем, 18-м месте в таблице.
В 9-м туре «Кёльн» на выезде сыграет с «Майнцем». Матч состоится 25 октября.
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