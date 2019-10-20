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На стадионе «Динамо» показали оригинал «Золотого мяча», полученного Яшиным

На стадионе «Динамо» показали оригинал «Золотого мяча», полученного Яшиным
Футбол / РПЛ 0

На домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арена» перед началом матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» показали оригинал «Золотого мяча», полученного экс-вратарём бело-голубых Львом Яшиным в 1963 году. Трофей продемонстрировала семья легендарного голкипера.

Яшин являлся воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 1950 по 1971 год. В составе бело-голубых голкипер пять раз становился чемпионом СССР и трижды выиграл Кубок СССР. Яшин является единственным вратарём в истории, который получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту в Европе по итогам года.

Яшин является лучшим вратарём ХХ века по версии ФИФА. В составе сборной СССР он становился олимпийским чемпионом и победителем чемпионата Европы.

На стадионе «Динамо» состоялось открытие именной доски в честь Льва Яшина
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