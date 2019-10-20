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«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках

«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в майках в честь Яшина, вратари — в кепках
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Динамо» и «Краснодара» вышли на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги в футболках в честь легендарного вратаря бело-голубых Льва Яшина. Голкиперы команд Антон Шунин и Матвей Сафонов появились в кепках.

«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в футболках в честь Яшина
«Динамо» и «Краснодар» вышли на матч в футболках в честь Яшина

Напомним, РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ФК «Динамо» подготовили совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного отечественного вратаря Льва Яшина.

20 октября перед матчем «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоялась церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед матчем прошла автограф-сессия динамовских ветеранов футбола Александра Уварова и Владимира Пильгуя — вратарей, которые в разное время выступали за бело-голубых.

На матче «Динамо» — «Краснодар» присутствует вдова Яшина Валентина Яшина.

На стадионе «Динамо» показали оригинал «Золотого мяча», полученного Яшиным
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