Аленичев: Кононов сильный тренер, но со стороны болельщиков было его уничтожение

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об уходе из стана красно-белых своего коллеги Олега Кононова.
«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.
Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдёт в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?
Олег Георгиевич — сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку». Разве игра «Краснодара» не рука Кононова? Или игра «Арсенала», из которого он ушёл в «Спартак»? Кононов знает философию атакующего футбола, она ему близка.
Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу. И ещё раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики «Спартака» должны задуматься", — приводит слова Алничева «Матч ТВ».
- 20 октября 2019
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