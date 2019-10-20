Аленичев: Кононов сильный тренер, но со стороны болельщиков было его уничтожение

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об уходе из стана красно-белых своего коллеги Олега Кононова.

«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение.

Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками. Собирайтесь чаще, говорите больше, будьте ближе, болейте громче, но дальше так продолжаться не может. Сейчас в команде новый тренер, и где гарантии, что у него пойдёт в России как по маслу? «Кого привели, долой иностранца, чемодан, пиджак, домой»?

Олег Георгиевич — сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку». Разве игра «Краснодара» не рука Кононова? Или игра «Арсенала», из которого он ушёл в «Спартак»? Кононов знает философию атакующего футбола, она ему близка.

Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу. И ещё раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики «Спартака» должны задуматься", — приводит слова Алничева «Матч ТВ».