«Барселона» интересуется хавбеком «Шальке-04» Аритом

«Барселона» проявляет интерес к марокканскому полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту, сообщает Sport.es.

По данным источника, представители каталонского клуба присутствуют на матче 9-го тура чемпионата Англии между «Хоффенхаймом» и «Шальке-04» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм), наблюдая за молодым хавбеком.

Арит перешёл в «Шальке-04» летом 2017 года из французского «Нанта». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 22-летний марокканец принял участие в семи матчах немецкого национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт хавбека с немецким клубом действует до лета 2021 года. За сборную Марокко он сыграл семь матчей.