Аленичев: в Риме удивлены, зачем «Спартак» взял Понсе, если шёл за чемпионством

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что с имеющимся составом красно-белым будет тяжело претендовать на место в тройке Российской Премьер-Лиги.

«Если продолжить про „Спартак“. Понсе и Ларссон — один Зе (Луиш. — Прим. „Чемпионата“), думаю, сильнее их обоих вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов! Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.

Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идёт за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается", — цитирует Аленичева «Матч ТВ».