Аленичев: в Риме удивлены, зачем «Спартак» взял Понсе, если шёл за чемпионством

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что с имеющимся составом красно-белым будет тяжело претендовать на место в тройке Российской Премьер-Лиги.
«Если продолжить про „Спартак“. Понсе и Ларссон — один Зе (Луиш. — Прим. „Чемпионата“), думаю, сильнее их обоих вместе взятых. При этом болельщики негодуют: мы хотим быть в зоне Лиги чемпионов! Хотеть нужно, но тяжело быть с таким составом в первой тройке, это нужно понимать. Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы.
Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идёт за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается", — цитирует Аленичева «Матч ТВ».
- 20 октября 2019
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
20:59
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:42
-
20:33
-
20:23
-
20:06
-
20:04
-
19:50
-
19:41
-
19:41
-
19:25
-
19:12
-
19:10
-
19:04
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:10
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:31