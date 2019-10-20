Слуцкий: безумно счастлив, что принял решение уехать работать в Европу

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о своём решении уехать работать в Европу.
«Мой уход из ЦСКА? Это жизнь. Всех денег не заработаешь, они давно не являются мотивацией для меня. Я понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда. С каждым годом всё сложнее. Возраст, язык… Понимал, что для всего есть своё время. Это была внутренняя потребность — попробовать тренировать в Европе. Без гарантий, ты просто выходишь на рынок. А российский рынок тут никто не знает, его воспринимают как футбольный Китай.
Это было безумно интересно. Я безумно счастлив, что принял такое решение. Это был душевный порыв. Считаю, что тренерство — это больше творчество, нежели механическая работа. А творческим людям иногда нужно, чтобы их что-то вдохновляло», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 20 октября 2019
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