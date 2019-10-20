Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах.

«Я работаю в Арнеме, поэтому воспринимаю жизнь здесь как длительную командировку. Мне не скучно, я постоянно занят. Здесь никаких пробок, многие ездят на велосипедах. В маленьких городах есть своя прелесть.

Чего не хватает в Нидерландах? Семьи — это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе — театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, это мне помогало его изменить. Третье — русская баня», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Леонида Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка, а ПСВ уступает лишь по дополнительным показателям.