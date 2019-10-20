Клопп: «МЮ» забил гол с нарушением. Это показывает, что с VAR есть проблемы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура чемпионата Англии с „Манчестер Юнайтед“ (1:1).

«Результат не тот, который мы бы хотели получить, но должны быть счастливы ничьей, учитывая, как развивался матч. Мне не понравилось, как мы играли в первом тайме. Мы позволили «Манчестер Юнайтед» оказывать на нас давление и играть агрессивно. Им удалось сделать то, что они хотели.

«МЮ» забил гол, который продемонстрировал проблемы с VAR. Когда арбитр смотрел повтор, я был уверен, что VAR всё покажет. Для меня это был явный фол. Это проблема. Затем мы забили гол, который был отменён. Почти всё было против нас, но мы всё же не проиграли, так что всё в порядке", — приводит слова Клоппа ВВС.