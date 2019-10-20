Черчесов: почти уверен, что в группе Евро-2020 попадём на Бельгию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность, что на групповом этапе финального турнира чемпионата Европы его команда встретится с командой Бельгии.
«Выполнена ли задача? А как она может быть выполнена? Впереди Евро, все туда едут со своими задачами. Испания или Германия должны поставить цель выиграть, а мы, турки или украинцы можем хотеть его выиграть. Говорить, что мы должны выиграть Евро, было бы неправильно.Что касается жеребьёвки, то почти уверен, что попадём на Бельгию», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сборная России досрочно завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года. В отборочном турнире соперниками подопечных Черчесова были национальные команды Бельгии, Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. Бельгийцам российская сборная проиграла в гостях со счётом 1:3. Ответный матч команды проведут 16 ноября в Санкт-Петербурге.
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