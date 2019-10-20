Рыков: «Динамо» могло дотянуть и до победы в матче с «Краснодаром»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).



«Со мной всё в порядке, доктор немного перестраховался. У нас много у кого были травмы задней поверхности бедра, поэтому было приятно такое решение. Возможно, причиной стал неудачный кувырок, но это просто спазм.



Не скажу, что нас можно поздравить с ничьей. Хочется поблагодарить за самоотдачу и огромное желание, но нам нужно больше очков, и мы стремимся к победам. У нас всё ещё впереди.



Нельзя сказать, что мы ударили в грязь лицом в преддверии юбилея Льва Ивановича, но могли дотянуть и до победы. У Слая были моменты в концовке встречи, а у «Краснодара» не могу вспомнить стопроцентных моментов у ворот.



У нас ещё не всё идеально, за две недели невозможно построить идеальную схему. Ошибки нам скажет тренер, и мы потихоньку будем прибавлять.



В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, прибавить в самоотдаче и придержать мяч, успокоиться.



Конечно, мы поддерживали тренера, как могли. После матча он сказал, чтобы мы не сбавляли оборотов», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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