Панченко: в матче с «Краснодаром» у «Динамо» получалось практически всё

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Душой и сердцем играл за «Динамо». У нашей команды был хороший настрой, все хотели бежать вперёд. Можно сказать, что практически всё получалось у команды. Был настрой на быстрый гол, бежали в контратаки. На какое-то время отдали инициативу, но всё было под контролем.
Смена тренера всегда влияет на эмоции, и сегодня было такое ощущение. Нам сейчас очки очень важны, поэтому будем стараться», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
«Динамо», набрав 11 очков, по-прежнему находится в зоне вылета, на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 20 октября 2019
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