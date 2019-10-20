Защитник «Динамо» Морозов: думаю, сегодня был переломный момент
Защитник «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Болельщики пришли нас поддержать, придали нам импульс. Тренер сказал, что надо начинать более уверенно, вышли заряженными. Изменения все впереди, но сейчас понятно, что этот штаб хочет себя проявить. Поможем им в любом случае. Поражения связываю с обновлением состава, ребята не проходили сборы, но играли с первых минут. Это надломило игру. Думаю, сегодня был переломный момент. Я бы не говорил категорично, что Хохлов виноват во всём, на поле выходят футболисты. Но болельщиков я понимаю, они у нас эксперты», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
Панченко: в матче с «Краснодаром» у «Динамо» получалось практически всё
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