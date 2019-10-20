Игбун: сегодня сыграло всё — и новая концепция игры, и мы

Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Это футбол, да, мы потерпели два поражения подряд до этого матча, но где-то ты играешь хорошо, а где-то ошибаешься. Сегодня сыграло всё: и новая концепция игры, и мы. Да, я играл на многих позициях, но это неважно. Наша задача — подняться обратно наверх турнирной таблицы», — передаёт слова Игбуна корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место. В активе команды 11 очков после 13 матчей. В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях с ЦСКА (27 октября).