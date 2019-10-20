Игрок сборной Италии, празднуя гол, запутался в футболке и упал
Форвард «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле отметился неудачным празднованием гола в матче 8-го тура Серии А с «Аталантой».
На 90+3-й минуте 29-летний нападающий, реализовав пенальти, принёс своей команде ничью. Отметившись результативным ударом, футболист побежал праздновать гол. Он попытался снять с себя футболку, однако, запутавшись в ней, упал.
Иммобиле упал, запутавшись в футболке
Иммобиле упал, запутавшись в футболке
Иммобиле упал, запутавшись в футболке
Иммобиле упал, запутавшись в футболке
Матч между «Лацио» и «Аталантой» завершился со счётом 3:3. После первого тайма гости выигрывали — 3:0. После перерыва отыграться хозяевам помог дубль Иммобиле и гол Хоакина Корреа. Свой первый мяч Иммобиле также забил с пенальти.
В текущем сезоне Иммобиле принял участие в 9 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.
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