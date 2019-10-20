Сульшер: я считаю, что арбитр матча «МЮ» — «Ливерпуль» заслуживает похвалы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).
«Я считаю, что арбитр заслуживает похвалы. Мы не часто хвалим судей. Он позволил матчу быть настоящим дерби. В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил. Не думаю, что Рой Кин назвал бы это фолом.
Невозможно прогрессировать с каждым матчем, так как мы хорошо начали чемпионат матчем с «Челси». Но мы находимся на правильном пути. Нам нужно улучшать игру в выездных матчах.
Для тренера очень приятно видеть, что игроки отдают на поле всё, что у них есть. Но в конце матча мы морально и физически устали.
Победа была бы отличным результатом, но и ничья — это шаг в правильном направлении. Нам нужно выигрывать больше матчей, и сегодня была упущенная возможность", — приводит слова Сульшера ВВС.
- 20 октября 2019
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