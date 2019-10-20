«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась вничью со счётом 0:0.
В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, эмоции игроков, тренеров и болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак» набрал 15 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Локомотив», набравший 29 очков. В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 27 октября.
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