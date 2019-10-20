Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, нынешний наставник «грифонов» Аурелио Андреацолли после поражения от «Пармы» (1:5) в сегодняшнем матче Серии А близок к увольнению. Руководство клуба ему на замену рассматривает две кандидатуры — Карреры и Дженнаро Гаттузо. Последний не проявляет особой заинтересованности в работе с «Дженоа», а вот с экс-наставником «Спартака» президент генуэского клуба Энрико Прециози уже встречался. При этом Каррера посетил матч «грифонов» с «Пармой».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 5 очков после 8 матчей.