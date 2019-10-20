Каррера может возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Согласно информации источника, нынешний наставник «грифонов» Аурелио Андреацолли после поражения от «Пармы» (1:5) в сегодняшнем матче Серии А близок к увольнению. Руководство клуба ему на замену рассматривает две кандидатуры — Карреры и Дженнаро Гаттузо. Последний не проявляет особой заинтересованности в работе с «Дженоа», а вот с экс-наставником «Спартака» президент генуэского клуба Энрико Прециози уже встречался. При этом Каррера посетил матч «грифонов» с «Пармой».
В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 5 очков после 8 матчей.
Каррера прокомментировал слухи о предложении возглавить «Дженоа»
- 21 октября 2019
-
00:55
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 20 октября 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:03
-
22:50
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:19
-
22:17
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
20:59
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:42
-
20:33
-
20:23
-
20:06
Партнерский контент