«Севилья» вырвала победу над «Леванте» в матче Примеры
«Севилья» обыграла «Леванте» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече был забит за четыре минуты до истечения основного времени. Автором результативного удара стал форвард Люк де Йонг. Результативная передача на счету полузащитника Хесуса Наваса.
В турнирной таблице испанской Примеры «Севилья» поднялась на 7-е место. В активе андалусийцев 14 очков. «Леванте» занимает 11-е место, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Севилья» на своём поле будет принимать «Хетафе». Матч состоится в воскресенье, 27 октября. «Леванте» в этот же день также дома встретится с «Эспаньолом».
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