Спасительный гол Лалланы — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.
Автором первого гола в матче стал форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. Виктор Линделёф забрал мяч у Дивока Ориги, что привело к контрвыпаду манкунианцев по правому флангу. В результате Даниэль Джеймс от края штрафной вырезал шикарную передачу вдоль ворот, Рашфорд опередил Матипа и в касание переправил мяч в ворота. «Ливерпуль» требовал этот мяч не засчитывать, ссылаясь на то, что был фол на Ориги, но даже система VAR не дала повода отменять гол.
На 85-й минуте счёт сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал Лаллане в касание замкнуть атаку гостей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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