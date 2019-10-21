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Спасительный гол Лалланы — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Спасительный гол Лалланы — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Автором первого гола в матче стал форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. Виктор Линделёф забрал мяч у Дивока Ориги, что привело к контрвыпаду манкунианцев по правому флангу. В результате Даниэль Джеймс от края штрафной вырезал шикарную передачу вдоль ворот, Рашфорд опередил Матипа и в касание переправил мяч в ворота. «Ливерпуль» требовал этот мяч не засчитывать, ссылаясь на то, что был фол на Ориги, но даже система VAR не дала повода отменять гол.

На 85-й минуте счёт сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал Лаллане в касание замкнуть атаку гостей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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