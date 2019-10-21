Моуринью: Клоппу не понравилось меню — он хотел мяса, а получил рыбу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 9-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» (1:1).
«Клоппу не понравилось меню — он хотел мяса, а получил рыбу. „Ливерпулю“ нравится играть против соперников, которые предоставляют возможности для контратак. Но, конечно же, „Юнайтед“ с теми ограничениями, которые у них есть на данный момент, играл в другой футбол.
»МЮ" играл в три центральных защитника и действовал компактно. «Ливерпулю» не понравилось меню. У «Ливерпуля» недостаточно качества, чтобы играть против команд, которые низко садятся. Должен признать, что я действительно рад, что они не выиграли, потому что мой рекорд с «Челси» 2005 года в девять побед на старте остался не битым", — цитирует Моуринью Goal.com.
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