Моуринью: Клоппу не понравилось меню — он хотел мяса, а получил рыбу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 9-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Ливерпулем» (1:1).

«Клоппу не понравилось меню — он хотел мяса, а получил рыбу. „Ливерпулю“ нравится играть против соперников, которые предоставляют возможности для контратак. Но, конечно же, „Юнайтед“ с теми ограничениями, которые у них есть на данный момент, играл в другой футбол.



»МЮ" играл в три центральных защитника и действовал компактно. «Ливерпулю» не понравилось меню. У «Ливерпуля» недостаточно качества, чтобы играть против команд, которые низко садятся. Должен признать, что я действительно рад, что они не выиграли, потому что мой рекорд с «Челси» 2005 года в девять побед на старте остался не битым", — цитирует Моуринью Goal.com.