Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Согласно информации источника, на «Сантьяго Бернабеу» обеспокоены не столько результатами, сколько игрой «сливочных» в текущем сезоне. В случае поражения во вторник, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» французский специалист может быть уволен. Уже сейчас руководство «Королевского клуба» рассматривает в качестве замены Зидану Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.
«Реал» замыкает турнирную таблицу группы A Лиги чемпионов. В 2 матчах подопечные Зидана набрали лишь одно очко. В чемпионате Испании «сливочные» занимают 2-е место, на очко отставая от лидирующей «Барселоны».
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