Голкипер забил чудо-гол со штрафного и помог своей команде победить. Видео

Голкипер забил невероятный гол со штрафного и помог своей команде победить. Необычный эпизод произошёл в матче первого дивизиона чемпионата Норвегии между «Шейдом» и «Улл/Киса».

По ходу поединка футболисты «Шейда» вели со счётом 1:0. Под занавес матча «Улл/Киса» заработал штрафной удар. Расстояние до ворота составляло 25 метров. Исполнять штрафной вызвался голкипер Стефан Хагеруп и мощным ударом отправил мяч в девятку ворот, с которым не смог справиться вратарь гостей.

Этот гол вдохновил одноклубников Хагерупа и на 94-й минуте они смогли забить ещё один гол и выиграли эту встречу со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Eurosport UK.

«Киса» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии. «Шейд» располагается на 15-м месте.