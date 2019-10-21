Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не сможет выиграть ЛЧ в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Люди говорят о победе в Лиге чемпионов. Но мы все ещё не готовы сделать это. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Но мы можем совершенствоваться. Мы много забили за последние два сезона, но нам нужно продолжать работать над этим», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Отметим, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов ни разу не проходил дальше полуфинала. Последние два сезона «горожане» вылетали на стадии 1/4 финала.

После двух туров текущего сезона ЛЧ «Манчестер Сити» занимает первое место в группе C, набрав 6 очков. В следующем туре «горожане» встретятся с «Аталантой».