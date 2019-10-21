«Моя жирная свинья». Зе Луиш жестко пошутил над своей русской женой

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, который сейчас защищает цвета «Порту», жестко пошутил над своей русской женой Алесей.

В своём «сторис» в «инстаграме» форвард опубликовал видео, на котором его жена ест шоколадный крем.

«Очень вкусно», — сказала Алеся. «Что вкусно? Почему ты плачешь?», — спросил её Зе Луиш. «Потому что это вкусно и жирно», — ответила Алеся. «Серьезно? Плакать и просто кушать? О боже мой, моя жирная свинья», — пошутил Зе Луиш.

Фото: https://www.instagram.com/zeluis_9

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провёл за «Порту» 7 матчей, в которых забил 6 голов.