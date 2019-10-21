«Золотой мяч» Яшина и вратари в ретрокепках. Фото матча «Динамо» — «Краснодар»

20 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Хозяева повели в счёте уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал защитник Григорий Морозов. Константин Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Юнес Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.
Гости отыгрались на 35-й минуте. Дмитрий Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Александра Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.
Это был первый матч для Кирилла Новикова во главе «Динамо».
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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