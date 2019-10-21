Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Китай может принять клубный чемпионат мира 2021 года

Китай может принять клубный чемпионат мира 2021 года
Футбол / Прочие турниры 0

Клубный чемпионат мира 2021 года вероятнее всего пройдет в Китае, сообщает Associated Press.

С 2021 года КЧМ будет проводиться в новом формате. Чемпионат будет проходить раз в четыре года, а в турнире будут принимать участие сразу 24 команды. На сегодня полный список клубов пока неизвестен, однако на КЧМ попадут по четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, известно, что на турнире сыграют «Реал», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси».

Напомним, что в ближайшие два года КЧМ будет проводиться по старому формату в Катаре. В 2019 году в турнире примут участие победители чемпионских лиг и представитель страны-хозяйки: «Ливерпуль» (Англия, Европа), «Эсперанс» (Тунис, Африка), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Енгень Спорт» (Новая Каледония, Океания), «Аль-Садд» (Катар, Азия).

Кин: игроки «МЮ» мне противны. Они идут воевать, но обнимаются с соперником
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019