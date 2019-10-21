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«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS

«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS
Футбол / Прочие турниры 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Миннесоты Юнайтед» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS. Встреча состоялась на арене «Алльянз Филд» в Сент-Поле и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Гэлакси» по голу забили Себастьян Ллетгет и Хонатан дос Сантос. Златан Ибрагимович отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился. У «Миннесоты» гол забил Ян Грегуш.

«Гэлакси» после этой победы вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграют с победителем регулярного чемпионата «Лос-Анджелесом», за который выступает лучший бомбардир сезона Карлос Вела. На стадии полуфинала конференций команды проводят по два матча — дома и на выезде.

Ибрагимович и Вела вошли в число претендентов на звание лучшего игрока MLS
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