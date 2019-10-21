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Перес просит Моуринью вернуться назад в «Реал»

Перес просит Моуринью вернуться назад в «Реал»
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью вероятно вернется на тренерский пост в испанский клуб, сообщает El Chiringuito.

После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в Ла Лиге президент «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с Моуринью по поводу возможности его возвращения в клуб. Ранее Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

После 9 туров текущего сезона королевских клуб занимает в таблице примеры 2-е место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.

Помимо переговоров с Моуринью Перес намерен приобрести зимой полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, тогда как нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан настаивает на трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
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