Перес просит Моуринью вернуться назад в «Реал»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью вероятно вернется на тренерский пост в испанский клуб, сообщает El Chiringuito.
После проигрыша от «Мальорки» (0:1) в Ла Лиге президент «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с Моуринью по поводу возможности его возвращения в клуб. Ранее Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
После 9 туров текущего сезона королевских клуб занимает в таблице примеры 2-е место, отставая от лидера «Барселоны» на одно очко.
Помимо переговоров с Моуринью Перес намерен приобрести зимой полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, тогда как нынешний главный тренер мадридцев Зинедин Зидан настаивает на трансфере хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
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