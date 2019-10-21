Вейналдум: «Ливерпуль» может повторить легендарное достижение «Арсенала»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум уверен, что его команда может повторить достижение «Арсенала» и пройти весь сезон без единого поражений. В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча в чемпионате.



«Это вполне возможно. Но никто не может знать, что будет дальше. Иногда нужно просто немного удачи. Пока нам действительно везёт. Но также наши успехи объясняются и упорной командной работой. Если честно, мы особо не думаем об «Арсенале», о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать в каждом матче, а там будет видно», — приводит слова Вейналдума Daily Mirror.



В 9 турах, сыгранных в нынешнем сезоне, «Ливерпуль» добыл 8 побед и один раз сыграл вничью. Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 6 очков.

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