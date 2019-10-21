Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: Жиру не должен быть доволен своим положением в «Челси»

Лэмпард: Жиру не должен быть доволен своим положением в «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о форварде команды Оливье Жиру. Французский нападающий практически не выходит в стартовом составе. Сам Жиру неоднократно говорил, что его не устраивает такая ситуация, поэтому он может покинуть клуб.

«Он не должен быть доволен тем, что не играет, не должен принимать этот факт. Именно так поступают хорошие игроки. Я сказал Оливье, что он получит свой шанс и принесёт большую пользу команде. Я хочу, чтобы он был в «Челси», — цитирует Лэмпарда Goal.

Ранее сообщалось, что к Жиру интерес проявляет миланский «Интер». Кроме того, французский нападающий получил предложения из MLS.

Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (один — в основном составе). В сумме форвард провёл на поле 100 минут и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

Жиру получил два предложения от клубов MLS
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019