Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из «Арсенала»

Источник: Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала» Дани Себальос, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», не хочет возвращаться в Мадрид. Испанский хавбек уже связался с президентом «Реала» Флорентино Пересом и попросил его оформить трансфер в «Арсенал», сообщает El Desmarque.

Согласно договорённости, Себальос будет находиться в аренде в «Арсенале» до конца сезона. Но теперь 23-летний футболист планирует продолжить карьеру в лондонском клубе.

В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах «Арсенала». В то же время за два предыдущих сезона Себальос лишь 17 раз выходил на поле в матчах Примеры.

Ранее футболист признался, что не получал удовольствия от футбола в Мадриде. Себальос перешёл в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». Мадридцы заплатил за него € 14 млн.

Себальос признался, что не наслаждался футболом в «Реале»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019