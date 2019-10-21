Источник: Себальос не хочет возвращаться в «Реал» из «Арсенала»
Полузащитник «Реала» Дани Себальос, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», не хочет возвращаться в Мадрид. Испанский хавбек уже связался с президентом «Реала» Флорентино Пересом и попросил его оформить трансфер в «Арсенал», сообщает El Desmarque.
Согласно договорённости, Себальос будет находиться в аренде в «Арсенале» до конца сезона. Но теперь 23-летний футболист планирует продолжить карьеру в лондонском клубе.
В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах «Арсенала». В то же время за два предыдущих сезона Себальос лишь 17 раз выходил на поле в матчах Примеры.
Ранее футболист признался, что не получал удовольствия от футбола в Мадриде. Себальос перешёл в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». Мадридцы заплатил за него € 14 млн.
Себальос признался, что не наслаждался футболом в «Реале»
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