Уткин — ветеранам «Спартака»: не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен?

Известный блогер Василий Уткин высказался о критике в адрес нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско со стороны ветеранов клуба.
«Мне кажется интересным то, как на этой неделе о Тедеско заговорили ветераны. Ветераны самые разнообразные. От тех, кто упорно доживает свой век – дай бог здоровья, Михаил Гершкович – глава объединения отечественных тренеров по футболу. Поразительная организация, которая ничего до сих пор не сделала ни для просвещения, ни для помощи молодым тренерам. А только время от времени делает то, что в русском языке называется словом «говниться». Сказал пару слов Егор Титов.
Все они были недовольны тем, что как это так – Тедеско всего лишь полтора года проработал в «Шальке» и сейчас почему-то получает «Спартак». Вместо того чтобы посмотреть на своих тренеров, которые рядом находятся. Давайте тогда скажем прямо – в «Шальке» работают просто идиоты. Ну дебилы работают в «Шальке». Послушайте, человек пришёл в этот клуб вообще никем. Вот так вот они его взяли, да. Он и на контракте продолжал находиться. А теперь мы говорим, что его бог знает откуда позвали в «Спартак». Вам не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? «Спартак»-то где находится в Европе, как вы думаете? Имя громкое, ну и что? «Спартак» когда-нибудь занимал второе место в Бундеслиге? Я думаю, что нет», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
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