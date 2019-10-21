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Уткин: в дальнейшем буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту

Уткин: в дальнейшем буду относиться к Кононову чут
Уткин: в дальнейшем буду относиться к Кононову чуть хуже, чем к пустому месту
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

«Что вы вынесли из того, что говорил Олег Кононов во время пребывания в «Спартаке»? Он ведь старался говорить по делу. Я вот, например, вынес только то, что этот человек – обманщик. И я бы в дальнейшем, где бы он ни работал, буду относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место. Потому что этот человек, готовя команду к сезону, проводя предсезонный турнир, рассказывал о планах и постановке игры, сам прекрасно при этом зная, что футболисты, в данный момент находящиеся в «Спартаке», в этом клубе играть не будут. То есть он мне лгал.

Тренер, который так спокойно в глаза врёт и даже не даёт понять, что ребят, ну, вы подождите, потом будет возможность о чём-то предметно поговорить, — такой тренер просто не заслуживает доверия. Он, возможно, хороший человек. Возможно, готовит прекрасно. Может быть, даже свинину. Может быть, действительно его хотел Бесков в «Спартак» пригласить. Может быть, он спагетти великолепно готовит. Может быть, он пиджаки носит. Может быть, он даже их сам себе шьёт! Но просто верить ему дальше не хочется. В ситуации с Тедеско такого не скажешь», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Уткин — ветеранам «Спартака»: не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен?
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