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По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека

По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека
Футбол / Англия 0

Полиция провела первые аресты по делу о расистских выкриках в матче 4-го отборочного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун», который состоялся 19 октября и был отменён из-за поведения болельщиков.

Как сообщает The Sun, правоохранители арестовали двух мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Они подозреваются в оскорблениях на расовой почве при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, во втором тайме матча «Харинги Боро» и «Йовил Таун» при счёте 1:0 в пользу гостей темнокожий вратарь хозяев Валери Дуглас Пажета услышал расистские выкрики в свой адрес со стороны выездных фанатов. В ответ команда покинула поле, в результате чего матч был отменён. Главный тренер «Харинги Боро» Том Лойзу заявил журналистам, что решение об уходе игроков с поля принял он. По его словам, фанатов пытались успокоить и призвать к порядку, однако это не принесло плодов.

В Англии команда ушла с поля из-за расистских выкриков с трибун. Матч отменили
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