Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» нужно подписать Кейна

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил уверенность, что покупка нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна поможет манкунианцам решить все проблемы и вернуться в верхнюю часть таблицы.



«Просто нужно взять и купить Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Он забивает 25 мячей за сезон с закрытыми глазами. В клубе сейчас бардак, поэтому покупайте его», — приводит слова Кина The Sun со ссылкой на Sky Sports.



Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил пять голов в этом сезоне чемпионата Англии и отметился одной голевой передачей. Лондонский клуб в настоящее время занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.



«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, занимает 13-е место в Премьер-лиге в этом сезоне, набрав 10 очков после девяти туров. Следующий матч манкунианский клуб проведёт в гостях с «Норвичем» 27 октября.

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