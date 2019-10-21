Врач назвал сроки реабилитации игрока «Рубина», попавшего в реанимацию

Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал о самочувствии защитника «Рубина-м» Вячеслава Фомина, который получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства со «Спартаком».

«Состояние Вячеслава на данный момент оценивается как стабильное, и он действительно сегодня может быть переведён из реанимации в общую палату. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займёт около двух недель», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

У футболиста было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Игрока прооперировали.

Матч между молодёжными командами «Спартака» и «Рубина» завершился со счётом 1:0 в пользу столичной команды.