Внук Яшина: никто в академии «Динамо» не знает, чем знаменит дед

Василий Фролов, внук легендарного голкипера московского «Динамо» Льва Яшина, посетил пресс-конференцию, посвящённую скорому выходу фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Фролов отметил, что современное поколение имеет смутное представление о легендарном голкипере.

«Общаясь с ребятами из академии «Динамо», я понял, что он стал легендой клуба. Но никто не может сказать, чем он знаменит, кроме того, что он единственный вратарь с «Золотым мячом». Надеюсь, после картины станет понятно, какие ещё достоинства у моего деда», — передаёт слова Фролова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак с пресс-конференции.

На матче 13-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» была проведена акция памяти, приуроченная к 90-летию Яшина. Голкиперы команд вышли на поле в кепках.