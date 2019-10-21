Обляков: нужно было выжимать моменты из контратак в матче с «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча, проходившая в Башкирии, завершилась со счётом 1:1. Хозяева сравняли счёт в самой концовке.

«Что было в раздевалке после матча? Эмоции остаются в раздевалке. Положительными они быть не могут: мы не выиграли матч, в котором очень хотели победить. Это футбол, так бывает.

Да, играли неплохо, создавали моменты, но не все из них реализовали. Во втором тайме у нас было достаточно много контратак, нужно было выжимать из них моменты, но не получалось.

Газон? Я здесь тоже давно не играл, в последний раз — год назад. Я думаю, насыпали слишком много крошки, поэтому поле, может быть, не совсем качественное. Когда я играл в «Уфе», не припомню, чтобы так много крошки было. Равные условия, но соперник тренируется здесь каждый день, возможно, в этом для них был плюс», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.