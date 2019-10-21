Слуцкий — о «Роторе»: дебилы руководят, к сожалению

Главный тренер «Витесса» и уроженец Волгограда Леонид Слуцкий рассказал о проблемах в сотрудничестве с «Ротором».



«Апофеоз, когда мы должны были ехать в Нидерланды за мои деньги. «Ротор» забрал на себя название, все команды. Но за лицензии платил я, 50% зарплаты платил я, турниры платил я. Но я не имел вообще никаких полномочий! В Нидерланды, видите ли, они отпустить не могут, потому что это не входит в федеральные стандарты.



Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? Если мы изначально сделали совместный проект и я не фигурировал в названии, то окей. Но турнир за мой счёт, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно. Потом говорят: я должен оплатить поездку тренеров, переслав деньги на счёт «Ротора». Ладно, хрен с ним. Но когда они сказали, что я должен перечислись вообще все деньги за поездку на счёта «Ротора» и они сами будут оплачивать или не оплачивать поездку!.. То есть они мне позволили занести великодушно деньги им на счёт и ими пользоваться. Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень вместе с господином Рекечинским и этой гребчихой! В итоге губернатор предоставил нам поле на стадионе «Городище» на год бесплатно.



Почему у нас всегда такое происходит? Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти. Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, моим инвентарём, формой. У них форма своя появилась только в марте, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал», — сказал Слуцкий в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

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