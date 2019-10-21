«Мы были гламурными подонками». Экс-игрок «Ротора» Есипов рассказал о 90-х годах
Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов рассказал о финансовом положении волгоградского клуба в конце прошлого века.
«Говорили, что в «Роторе» денег нет? Я так не считаю. В 90-е три клуба опережали всех по финансам – «Спартак», «Ротор» и «Алания».
Что касается моего 320-го «Мерседеса»-купе, акустика в нём стоила $ 40 тысяч, почти половина машины. Общая стоимость – $ 98 тысяч. Мы были гламурными подонками, у нас должны были быть красивые машины и шикарная музыка», — сказал Есипов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
«Ротор» дважды становился серебряным призёром чемпионата России – в 1993 и 1997 годах, а в 1996 году завоевал бронзовые медали первенства. В 1995 году команда добралась до финала Кубка страны.
Экс-игрок «Ротора»: весь матч с «МЮ» наш врач ходил с чемоданом долларов
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