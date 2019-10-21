Луис: откровенно пообщались с Лэмпардом и решили двигаться в разных направлениях

Защитник «Арсенала» Давид Луис рассказал, почему решил покинуть «Челси» минувшим летом. По его словам, решение он принял после беседы с новым главным тренером синих Фрэнком Лэмпардом.

«Мы с Лэмпаррдом откровенно пообщались с глазу на глаз. Его идеи о футболе отличались от моих. Поэтому мы обо всём договорились и решили двигаться в разных направлениях. Всё было абсолютно честно, по-взрослому. Мы с ним вместе играли, вместе побеждали. Мы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы, всё вместе. Поэтому мы повели себя зрело.

«Арсенал» всегда был большим клубом, таким он и будет. В последние несколько лет болельщики ждали титулов, но такое происходит. Я перешёл в «Арсенал», потому что знаю, что у клуба есть потенциал для борьбы за трофеи», — цитирует Луиса The Telegraph.