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Алли: футболисты «Тоттенхэма» не паникуют, нужно держаться вместе

Алли: футболисты «Тоттенхэма» не паникуют, нужно держаться вместе
Футбол / Англия 0

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча завершилась со счётом 1:1, лондонцы не сумели победить уже во втором матче подряд в чемпионате Англии.

«Мы заработали очко, но в таких матчах надо побеждать. Мы понимаем это, разочарованы результатом. Мы доминировали, соперник хорошо сопротивлялся, в АПЛ никто просто так не отдаёт очки.

Понимаем, в чём мы должны прибавлять. Сделали недостаточно для победы, но вряд ли есть вопросы в плане самоотдачи, мы очень упорно работали. Нужно сохранять боевой настрой, держаться вместе и трудиться на тренировках. Мы не паникуем, знаем, что наша команда обладает нужными качествами, верим в себя», — приводит слова Алли пресс-служба лондонцев.

Гол Алли и удар в перекладину Мина — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
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