Самедов: Роналду — топ, топ и ещё раз топ! Хотя мне симпатичнее Месси

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии матча «железнодорожников» с бьянконери.



«В 2012 году мы обыграли португальцев с Криштиану в составе, потом уступили им на Кубке конфедераций, и победный мяч забил именно Роналду. Что скажешь, он один из лучших в мире. Если возникает момент – иди к центру, разводи мяч. У таких футболистов вообще глупо искать недостатки. Индивидуальные, клубные награды, трофеи со сборной – тому подтверждение. Это топ, топ и ещё раз топ! Персонально повиснуть на нём не получится, при малейшей свободе он использует возможность. Хотя мне всё же симпатичнее Месси.



Понятно, шансов у «Локомотива» во вторник немного. Но шансы есть всегда. Наши команды в еврокубках не раз это доказывали», — приводит слова Самедова пресс-служба УЕФА.



Матч «Ювентус» – «Локомотив» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 22 октября, в Турине, начало – в 22:00 мск.



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