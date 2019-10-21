Бауэр: уровень РПЛ оказался выше, чем я ожидал

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал об адаптации к жизни в России и поделился мнением об уровне РПЛ.
«Мне очень комфортно и легко в коллективе. Здесь дружественная атмосфера, ребята приветливы. Результаты пока не совсем такие, на какие мы рассчитывали. Но мы одна команда, и если будем напряженно трудиться, то добьёмся результата.
На какой клуб Бундеслиги похож «Арсенал»? Трудный вопрос. Мы стараемся играть в футбол, не выбивать мяч подальше, чтобы кто-то сыграл на подборе. Не могу назвать какой-то конкретный клуб. Хочется отметить, что уровень Российской Премьер-Лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе.
Необходимость много летать? Никаких проблем. Я понимаю, что Россия – огромная страна. Да, мы много летаем, но на чартерах это не так утомительно. Пользоваться самолётами приходилось и в Германии. Но лететь из Бремена, например, в Мюнхен – чуть больше часа», — цитирует Бауэра пресс-служба «Арсенала».
- 21 октября 2019
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