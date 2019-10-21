Сенников: надеюсь, «Локомотив» сумеет сдержать Роналду и преподнесёт сюрприз

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии матча «железнодорожников» с бьянконери.
«Я дважды играл против Роналду – на групповом этапе Евро-2004 и в том же году в квалификации ЧМ-2006, когда мы уступили со счётом 1:7. Тогда он был ещё совсем молод, многие португальские футболисты превосходили его в классе, но потенциал уже отлично просматривался. Раньше Криштиану чаще действовал на фланге, потом переквалифицировался в форварда.
Единственный его минус – он не любит обороняться. Наверное, этим можно воспользоваться и начинать атаки в той зоне, где находится португалец. В отличие от Месси, которому больше было дано от бога, Роналду сам себя сделал, достиг всего благодаря работоспособности и совершенствованию своего мастерства.
Надеюсь, «Локомотив» сумеет сдержать Криштиану и преподнесёт сюрприз. В матче с «Байером» такой сюрприз уже случился. Будем верить, что в Турине команда сыграет вничью», — цитирует Сенникова пресс-служба УЕФА.
- 21 октября 2019
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