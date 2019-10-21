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УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

УЕФА назначил судей на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА на своём сайте огласил имена арбитров, которые будут работать на матчах российских команд в 3-м туре Лиги Европы.

Встречу ЦСКА – «Ференцварош» обслужит бригада судей из Чехии. Главный арбитр – Павел Орел. В роли его ассистентов выступят Петр Блажей и Иржи Кржиж. Резервный рефери – Ондржей Пеханец.

На матче «Трабзонспор» – «Краснодар» будет работать бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Помогать ему будут Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервным судьёй назначен Юлиан Вайнбергер.

Матч ЦСКА – «Ференцварош» состоится 24 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 19:55 мск. Встреча «Трабзонспор» – «Краснодар» пройдёт в тот же день на стадионе «Хюсейин Авни Акер» в Трабзоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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