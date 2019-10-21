На пост тренера «Дженоа» помимо Карреры претендует Тьяго Мотта

Бывший полузащитник «ПСЖ» Тяго Мотта получил предложение возглавить «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Мотта в ближайшие часы определится с будущим. В бытность игроком он выступал за генуэзский клуб. Если Мотта возглавит «Дженоа», то впервые будет работать главным тренером команды в карьере. Ранее он лишь возглавлял одну из молодёжных команд «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Дженоа» является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера. Предполагается, что руководство генуэзцев отправит в отставку нынешнего главного тренера клуба Аурелио Андреацолли.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 5 очков после восьми матчей.